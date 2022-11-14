Александр Мостовой: ощущение, что Роналду посмотрел наши высказывания про Рангника

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о словах нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из скандального интервью, в котором португалец критиковал бывшего наставника «красных дьяволов» Ральфа Рангника, который до этого возглавлял «Локомотив».
«Такое ощущение, что Роналду посмотрел наши высказывания. Про Рангника и всю их шайку мы уже давно это говорили. Для нас это вообще не новость. Я вообще не понимаю, как ещё после «Локомотива» они уходят в «Манчестер Юнайтед», а потом ещё куда-то. Это кто вообще? Роналду всё правильно сказал. Согласен с его высказыванием», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Кроме Рангника, Роналду также критически высказался о нынешнем главном тренере манкунианцев Эрике тен Хаге, а также о своём положении в клубе.
- 14 ноября 2022
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