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Александр Мостовой: ощущение, что Роналду посмотрел наши высказывания про Рангника

Александр Мостовой: ощущение, что Роналду посмотрел наши высказывания про Рангника
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о словах нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из скандального интервью, в котором португалец критиковал бывшего наставника «красных дьяволов» Ральфа Рангника, который до этого возглавлял «Локомотив».

«Такое ощущение, что Роналду посмотрел наши высказывания. Про Рангника и всю их шайку мы уже давно это говорили. Для нас это вообще не новость. Я вообще не понимаю, как ещё после «Локомотива» они уходят в «Манчестер Юнайтед», а потом ещё куда-то. Это кто вообще? Роналду всё правильно сказал. Согласен с его высказыванием», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кроме Рангника, Роналду также критически высказался о нынешнем главном тренере манкунианцев Эрике тен Хаге, а также о своём положении в клубе.

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