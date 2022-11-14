Карпин: Романцев многое наговорил в фильме обо мне. В лицо таких хороших вещей не скажет
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о документальном фильме «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!», в съёмках которого принимал участие легендарный российский тренер Олег Романцев.
«Нового о себе после фильма ничего не узнал. О многих вещах догадывался. Романцев многое наговорил, хотя я не догадывался, что от него может такое исходить. В лицо он мне таких хороших вещей не скажет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, фильм будет доступен эксклюзивно в Okko с 17 ноября.
Сборная России в рамках ноябрьского сбора проведёт два контрольных матча: 17 ноября с командой Таджикистана, 20 ноября — с Узбекистаном. В последнем матче россияне были сильнее Киргизии — 2:1.
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