Карпин: раньше радовались, когда покупали колбасу после очереди. Сейчас кайф в другом

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал мнение, согласно которому нынешнее поколение футболистов считается не самым талантливым в сравнении с предыдущими.
«Это поколение не самое талантливое? Сложно сравнивать. Даже жизнь была разная. Её тоже сложно сравнивать. Раньше радовались, когда после очереди в магазине покупали колбасу. А сейчас кайф в другом.
Поэтому сравнивать поколения сложно. Поколение Черенкова было более талантливым, чем моё. Сейчас есть нынешнее, потом будет следующее», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сборная России проведёт две контрольные встречи в рамках сборов. 17 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.
- 14 ноября 2022
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