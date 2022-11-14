Арбитр Федотов оценил работу Карасёва на матче «Торпедо» — «Зенит»

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Карасёва в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Зенит» (0:2).

«Хорошо отработал Карасёв. Единственный эпизод — падение игрока «Зенита» в штрафной «Торпедо» на 57-й минуте. Был контакт, но это игровое столкновение — Карасёв занял правильную позицию и разобрался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Санкт-петербургский «Зенит» в 17 матчах набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Торпедо» (6) — на последнем, 16-м месте. В тройку лидеров входят «Спартак» (36) и «Ростов» (35). Действующим чемпионом страны является «Зенит».