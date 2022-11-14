Валерий Карпин назвал двух футболистов сборной России, похожих на него

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что бы делали заблудившиеся в лесу игроки его и нынешнего поколения, а также ответил на вопрос, кто из состава национальной команды похож на него.

«Что бы сделали нынешние игроки, потерявшись в лесу, и что бы делали футболисты моего поколения? Наши выживали бы: как угодно, но выживали. Но, опять же, нельзя говорить, что все вот такие. Не все, но некоторые бы стали плакать. Кто бы точно не стал плакать? Это уже переход на личности. Этого я делать не буду: кого я считаю таким, а кого таким.



Кто самый по-спортивному злой футболист в сборной, который одновременно похож на меня? Глебов и Баринов», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.