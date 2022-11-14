И. Федотов: даже руководство судей не объяснило бы решений в игре «Оренбург» — «Краснодар»

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судей в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Оренбург» — «Краснодар» (5:1).

«На седьмой минуте Левников не показал жёлтую карточку за наступ, хотя это простой эпизод. А на 25-й минуте не назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга»: Кривцов был первым на мяче и соперник сделал накладку. Не понимаю, почему не полез VAR. В итоге решили, что было положение «вне игры», хотя это не так.



Думаю, даже судейское руководство не смогло бы объяснить такие решения. Значит, они не умеют доносить до людей трактовки. Значит, им не нужно быть руководителями», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.