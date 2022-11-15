Криштиану Роналду опубликовал пост, посвящённый предстоящему ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост с тренировки перед чемпионатом мира по футболу в Катаре 2022 года.

«Тотальная и абсолютная сосредоточенность на работе с национальной сборной. Единая команда для достижения единой цели — осуществить мечту всех португальцев!» — написал Роналду в своей социальной сети.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В турнире будут участвовать 32 команды. Сборная Португалии в одной группе сыграет с Ганой, Уругваем и Южной Кореей. Стартовый матч на турнире сборная Португалии проведёт с Ганой 24 ноября.

Действующим победителем чемпионата мира по футболу является национальная команда Франции, которая в финальном матче 2018 года обыграла сборную Уругвая.

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