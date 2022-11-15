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Фернандеш холодно поприветствовал Роналду после скандального интервью форварда. Видео

Фернандеш холодно поприветствовал Роналду после скандального интервью форварда. Видео
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В сеть попало видео первой встречи Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду после скандального интервью форварда. Роналду публично раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику «красных дьяволов», но Фернандеш, судя по всему, в этой ситуации принял сторону клуба.

Бруну зашёл в раздевалку сборной Португалии, где уже находился Роналду. Криштиану протянул руку своему партнёру по «МЮ», но Фернандеш не спешил её пожимать. Сначала он поставил свои вещи, потом, опустив взгляд, холодно поприветствовал Роналду и сразу развернулся к нему спиной.

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Напомним, Роналду дал интервью, в котором нелестно высказался о руководстве и тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», а также подверг сомнению правильность политики клуба. Этот материал вызвал немалый резонанс среди футбольной общественности.

Многие стали критиковать Криштиану за публичные жалобы на клуб и его сотрудников. Позже журналист Пирс Морган заявил, что Роналду сам попросил его устроить интервью и осознавал, что получит много критики, ведь «правда может ранить».

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