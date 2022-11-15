«Рубин» объявил о назначении Уткульбаева на пост и. о. главного тренера

Футбольный клуб «Рубин» на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Уткульбаева на пост исполняющего обязанности главного тренера. Должность наставника казанской команды стала вакантной после ухода Леонида Слуцкого.

Отмечается, что «Рубин» проведёт под руководством Уткульбаева два оставшихся матча до зимней паузы в сезоне Первой лиги — с «Уфой» (20 ноября) и «Нефтехимиком» (27 ноября).

Юрий Уткульбаев — воспитанник и бывший игрок «Рубина». Позже он работал в клубе на разных должностях (старший тренер молодёжной команды, тренер «Рубина-2», директор Департамента спортивного развития и профессиональной подготовки). Также Уткульбаев имеет опыт работы спортивным директором «КАМАЗа», главным тренером «Актобе» и наставником «Нефтехимика».