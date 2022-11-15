Ринат Билялетдинов: возникла мысль, что Леонид Слуцкий может всплыть в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста наставника казанской команды.
«Сейчас не знаю, где окажется Слуцкий. Может, он «Нижний Новгород» возглавит. Может быть, решение о смене команды возникло быстро. Вот я сейчас выдал версию, что что-то произошло и эмоции сработали, а может, не эмоции, и Слуцкий всплывёт в «Нижнем Новгороде». Вдруг такое! Только сейчас мысль родилась, во время разговора. Эта идея промелькнула именно после вопроса», – сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
51-летний Слуцкий тренировал «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством команда вылетела в Мелбет Первую лигу по итогам прошлого сезона. В текущей кампании казанская команда в 18 матчах набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице четвёртое место.
- 15 ноября 2022
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