Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Садио Мане пропустит первые матчи Сенегала на чемпионате мира в Катаре

Садио Мане пропустит первые матчи Сенегала на чемпионате мира в Катаре
Комментарии

Форвард «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане не сыграет в стартовых матчах чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщил представитель Сенегальской федерации футбола Абдулай Соу.

«Нам придётся рассчитывать на то, что первые игры чемпионата мира в Катаре мы сыграем без Садио Мане и сможем их выиграть. Никто в нашей команде этого не хотел, но это то, что случилось с нами», — приводит слова Соу BBC.

Форвард получил повреждение в матче Бундеслиги с «Вердером» и был заменён в середине первого тайма. Тем не менее игрок попал в окончательную заявку своей команды для участия в мундиале.

В «Баварии» заявили, что 30-летний Мане получил травму малоберцовой кости, однако тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе сообщил, что операция игроку не требуется.

Сенегал на групповой стадии чемпионата мира выступит в квартете А, соперниками африканской команды станут Нидерланды, Катар и Эквадор.

Драма Мане свела Африку с ума. Тащить Садио на чемпионат мира будут шаманы Драма Мане свела Африку с ума. Тащить Садио на чемпионат мира будут шаманы

Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022