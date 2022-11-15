Садио Мане пропустит первые матчи Сенегала на чемпионате мира в Катаре

Форвард «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане не сыграет в стартовых матчах чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщил представитель Сенегальской федерации футбола Абдулай Соу.



«Нам придётся рассчитывать на то, что первые игры чемпионата мира в Катаре мы сыграем без Садио Мане и сможем их выиграть. Никто в нашей команде этого не хотел, но это то, что случилось с нами», — приводит слова Соу BBC.



Форвард получил повреждение в матче Бундеслиги с «Вердером» и был заменён в середине первого тайма. Тем не менее игрок попал в окончательную заявку своей команды для участия в мундиале.



В «Баварии» заявили, что 30-летний Мане получил травму малоберцовой кости, однако тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе сообщил, что операция игроку не требуется.



Сенегал на групповой стадии чемпионата мира выступит в квартете А, соперниками африканской команды станут Нидерланды, Катар и Эквадор.

Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре: