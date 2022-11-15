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Руслан Нигматуллин: медийность Слуцкого мешала «Рубину». С увольнением запоздали

Руслан Нигматуллин: медийность Слуцкого мешала «Рубину». С увольнением запоздали
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Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Мне кажется, Леонид Слуцкий запоздал с решением покинуть «Рубин». Надо было уйти сразу после вылета команды из РПЛ. У «Рубина» новый состав, но старая политика и концепция, которая ранее не работала. Где сейчас находится «Рубин»? Это не место для команды, которое должна занимать вылетевшая команда.

Думаю, что Слуцкий давно перегорел. Может быть, его не увольняли из-за суммы неустойки… Сложно сказать. Может быть, по каким-то своим причинам не уходил. С увольнением очень сильно запоздали. Сейчас важно найти хорошего, амбициозного и квалифицированного тренера, который сумеет решить поставленную задачу. Медийность Слуцкого — это хорошо. Но она вредила «Рубину» и мешала результатам», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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