Рязанцев: ни за кого не буду болеть на ЧМ. Я — русский, болею только за сборную России!

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, кого будет поддерживать на грядущем чемпионате мира 2022 года.
«На ЧМ-2022 я очень хотел бы поболеть за сборную России. Но, к сожалению, не могу этого сделать. Уверен, что во время турнира будет много классных моментов. Чемпионат мира — всегда праздник, будет интересно.
Ни за кого не буду болеть. Я же русский человек, болею только за сборную России!» — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В первом матче ноябрьского сбора сборная России сыграет с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Игра начнётся в 18:00 мск. Далее команда Валерия Карпина встретится со сборной Узбекистана 20 ноября. Игра пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск.
- 15 ноября 2022
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