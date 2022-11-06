Анзор Кавазашвили: уход из «Аданы» говорит о непригодности Дзюбы. Артёмчик избалован

Бывший российский футболист Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию, согласно которой российский нападающий Артём Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
«Изначально говорил, что перейти в турецкий чемпионат — неправильное решение. Там во всех клубах играет молодёжь. Да, он был лучшим нападающим в российском чемпионате. Но в его возрасте ехать в Турцию, где свои климатические условия, другая окружающая среда и болельщики… Там сложно играть. Надо вкалывать как лошадь. Двигаться по всему полю и отдаваться полностью, а это уже не в его возможностях. Дзюба может только подкараулить свободный мяч и забить — такого турецкие футболисты позволять не будут. То, что случилось, закономерный фактор.
Наш Артёмчик избалован. Избалован в нашем футболе, что он самый выдающийся и самый лучший. Сможет ли найти клуб в России — это уже его проблема. Уход из «Аданы» говорит о непригодности Дзюбы», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 6 ноября 2022
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