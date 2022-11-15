Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк: не думаю, что Мане сыграет на ЧМ-2022. Мне обидно за него

Ван Дейк: не думаю, что Мане сыграет на ЧМ-2022. Мне обидно за него
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился мнением о травме сенегальского нападающего «Баварии» Садио Мане в преддверии ЧМ-2022. Ранее ван Дейк и Мане вместе играли за «Ливерпуль».

«В любом случае будет тяжело, сыграет он или нет. Не думаю, что Садио сыграет, но у Сенегала прекрасная команда. Конечно, мы общались с Садио. Мне обидно за него. Мы как футболисты усиленно работаем, чтобы принять участие в таких соревнованиях, и Садио очень важен для своей страны и своей сборной. Я точно знаю, что он сделает всё возможное, чтобы выступить, но это будет крайне сложно, поэтому я ему сочувствую. Просто хочу поддержать его», — приводит слова ван Дейка Goal.com.

Ранее стало известно, что Мане пропустит первые матчи сборной Сенегала на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за травмы.

Новость по теме
Садио Мане пропустит первые матчи Сенегала на чемпионате мира в Катаре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022