Ван Дейк: не думаю, что Мане сыграет на ЧМ-2022. Мне обидно за него

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился мнением о травме сенегальского нападающего «Баварии» Садио Мане в преддверии ЧМ-2022. Ранее ван Дейк и Мане вместе играли за «Ливерпуль».



«В любом случае будет тяжело, сыграет он или нет. Не думаю, что Садио сыграет, но у Сенегала прекрасная команда. Конечно, мы общались с Садио. Мне обидно за него. Мы как футболисты усиленно работаем, чтобы принять участие в таких соревнованиях, и Садио очень важен для своей страны и своей сборной. Я точно знаю, что он сделает всё возможное, чтобы выступить, но это будет крайне сложно, поэтому я ему сочувствую. Просто хочу поддержать его», — приводит слова ван Дейка Goal.com.



Ранее стало известно, что Мане пропустит первые матчи сборной Сенегала на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за травмы.

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