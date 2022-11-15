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Эрлинг Холанд назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Эрлинг Холанд назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о сборных, которые считает фаворитами на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Думаю, фаворитами являются сборные Бразилии, Аргентины, Франции и, возможно, Англии. Не могу назвать только одну команду, потому что сейчас много хороших сборных. Но эти четыре, на мой взгляд, лучшие», — приводит слова Холанда Daily Mail.

Чемпионат мира по футболу в Катаре начнётся 20 ноября 2022 года. В матче открытия турнира сыграют национальные команды Катара и Эквадора. Финальный матч пройдёт 18 декабря.

Напомним, Холанд пропустит ЧМ-2022 из-за непопадания сборной Норвегии на турнир. Эрлинг родился в Лидсе (Англия), когда его отец Альф-Инге играл за местную команду. Данное обстоятельство давало нападающему «Манчестер Сити» право играть за сборную Англии, однако он решил выступать за Норвегию, как и его отец.

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