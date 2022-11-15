Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Аарон Леннон завершил карьеру футболиста

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Аарон Леннон принял решение завершить карьеру футболиста.



«Я принял решение, что наконец-то пришло время повесить бутсы на гвоздь. Рассмотрев все варианты, я не чувствовал, что они подходят мне и моей семье.



Это трудный выбор, потому что футбол был моей жизнью примерно с трёх лет, последние 20 лет профессиональных выступлений на самом высоком уровне были потрясающими.



Я наслаждался каждой минутой! Футбол так много для меня значит.



Пока я не задумался об уходе из футбола, я даже не осознавал, насколько этот спорт важен для меня», — написал 35-летний Леннон в своём «твиттере».



За «Тоттенхэм» Леннон сыграл 267 матчей и стал автором 27 голов. Также он защищал цвета «Лидса», «Эвертона», «Бёрнли» и турецкого «Кайсериспора».

Поттер плывёт, а Роналду, кажется, утонул. ХиТ #127: