Нигматуллин: о ком снимать кино, если не о Карпине? Самая яркая фигура футбола в России

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался о документальном фильме про главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.
«О ком снимать кино, если не о Карпине? Наверное, самая интересная и яркая фигура в российском футболе. Никого не оставляет равнодушным своей принципиальностью и харизмой. Снять фильм — правильное решение. Обязательно постараюсь посмотреть. Жду с нетерпением!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Валерий Карпин играл за ЦСКА, «Факел», «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». После начала тренерской деятельности специалист работал в «Спартаке», «Мальорке», армавирском «Торпедо».
Сборная России в ближайших матчах сыграет с командой Таджикистана и Узбекистана. Встречи запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.
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