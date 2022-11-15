Роналду: надеюсь, мы покажем миру, на что способна нынешняя сборная Португалии
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Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о составе своей сборной на предстоящий мундиаль в Катаре.
«Наш состав на предстоящий чемпионат мира являет собой отличное сочетание опытных игроков и молодых восходящих звёзд, я надеюсь, мы сможем показать миру, на что способна нынешняя сборная Португалии на высочайшем мировом уровне», — приводит слова Роналду U.S. News со ссылкой на Associated Press.
Команда Фернанду Сантуша выступит в квартете H, её соперниками станут команды Ганы, Уругвая и Южной Кореи.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в 2018 году обыграла в финале турнира Хорватию со счётом 4:2.
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