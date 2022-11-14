Данилу: люди думают, что сборная Португалии играет на Роналду, но мы играем ради побед

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в национальной команде.



«Критика всегда будет, потому что Криштиану — футболист, который привлекает внимание. О нём говорят постоянно. Криштиану — самый сильный игрок сборной, поэтому нормально, что он получает больше всего внимания. Люди думают, что сборная Португалии играет на Роналду, но мы играем, чтобы побеждать», — приводит слова Данилу пресс-служба ФИФА.

Напомним, сборная Португалии выступит на предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе соперниками португальцев по квартету H станут национальные команды Ганы, Уругвая и Южной Кореи.