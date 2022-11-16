Кавани: в современном футболе много эгоистов. Я из старой школы, для меня важнее победа

35-летний нападающий «Валенсии» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани сравнил менталитет футболистов своего поколения и современных игроков.

«Современный футбол теряет свою сущность. Может быть, я пришёл из старой школы. Может быть, я не совсем вписываюсь в современный футбол с точки зрения отношения, того, что он значит для игроков. Я из школы, где самое прекрасное, что может случиться, — это командная победа. Я считаю, что нет игрока, который в одиночку может выиграть чемпионат мира. Его нет и никогда не будет. Кто-то может сделать что-то волшебное, но вам нужно, чтобы товарищи по команде бежали, отдавали себя полностью. Об этом слишком часто забывают. Вместо этого говорят о бомбардире, известном имени, обладателе «Золотого мяча». Это отвлекает внимание от того, что действительно важно.



В Уругвае игрок знает, что нужно быть скромным, спуститься с вершин. В современном мире футболисты эгоистичны, они думают о личных наградах, забывая о более важных вещах. Если однажды я получу индивидуальную награду, я, конечно, буду счастлив, но для меня самое большое счастье — это чемпионская фотография моей команды дома.



В нашей сборной, как и в нашей стране, на эгоистичных людей не смотрят приветливо. Это наша культура, понятная всем с юношеского уровня. Благодаря культуре работы, самопожертвования и единства мы обыгрывали великие сборные. Это не Суарес или Кавани, или этот парень, или тот, нет. Это Уругвай. Цель состоит в том, чтобы победить. И мы осознаём, что никто из нас никогда ничего не выиграет в одиночку», — приводит слова Кавани The Guardian.

Предстоящий чемпионат мира 2022 года в Катаре станет для 35-летнего Кавани четвёртым в карьере. Сборная Уругвая сыграет в группе с Южной Кореей, Португалией и Ганой.

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