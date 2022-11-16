Каррера: «Спартак» превосходит «Зенит» во вратарской линии
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что московский клуб превосходит «Зенит» во вратарской линии. В то же время итальянский специалист подчеркнул, что сине-бело-голубые превосходят красно-белых в плане глубины состава.
«Спартак» превосходит «Зенит» во вратарской линии. Селихов намного сильнее Кержакова. Но красно-белым надо усилить линию обороны и полузащиты, чтобы стабильно претендовать на чемпионство. У «Зенита» глубина состава значительно больше», — приводит слова Массимо Карреры Sport24.
Напомним, «Зенит» набрал 42 очка за 17 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Спартак» набрал 36 очков и занимает вторую строчку в таблице.
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