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Камавинга подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после столкновения с Нкунку

Камавинга подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после столкновения с Нкунку
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Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга стал жертвой расистских оскорблений после столкновения с хавбеком «РБ Лейпциг» Кристофером Нкунку на тренировке сборной Франции, сообщает L'Equipe.

Напомним, во время двустороннего матча на командном занятии Камавинга жёстко отобрал мяч у Нкунку, ударив его по ногам. Нкунку получил травму, из-за которой не сможет выступить на чемпионате мира в Катаре. Известие о повреждении футболиста вызвало бурную реакцию в социальных сетях: болельщики начали атаковать Камавинга и оскорблять его на расовой почве.

Напомним, в заявке сборной Франции Нкунку был заменён на нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани. Сборная Франции на турнире в Катаре сыграет в одной группе с командами Австралии, Дании и Туниса.

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