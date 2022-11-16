Камавинга подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после столкновения с Нкунку

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга стал жертвой расистских оскорблений после столкновения с хавбеком «РБ Лейпциг» Кристофером Нкунку на тренировке сборной Франции, сообщает L'Equipe.



Напомним, во время двустороннего матча на командном занятии Камавинга жёстко отобрал мяч у Нкунку, ударив его по ногам. Нкунку получил травму, из-за которой не сможет выступить на чемпионате мира в Катаре. Известие о повреждении футболиста вызвало бурную реакцию в социальных сетях: болельщики начали атаковать Камавинга и оскорблять его на расовой почве.



Напомним, в заявке сборной Франции Нкунку был заменён на нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани. Сборная Франции на турнире в Катаре сыграет в одной группе с командами Австралии, Дании и Туниса.

Камавинга нанёс травму Нкунку на тренировке сборной Франции