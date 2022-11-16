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Видео: Камавинга нанёс травму Нкунку на тренировке сборной Франции

Видео: Камавинга нанёс травму Нкунку на тренировке сборной Франции
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Стало известно, как именно полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Франции Кристофер Нкунку получил травму, которая не позволит футболисту сыграть на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Во время двустороннего матча на тренировке национальной команды полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга жёстко отобрал мяч у Нкунку, ударив того по ногам. После столкновения игрок «РБ Лейпциг» упал и не смог продолжить занятия. С тренировки Нкунку ушёл в сопровождении врачей сборной Франции. На видео заметно, как игрок хромает и держится за повреждённую ногу.

25-летний Нкунку пропустит чемпионат мира, который мог стать первым крупным турниром француза со сборной. В заявке национальной команды его заменил нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. Сборная Франции на турнире в Катаре сыграет в одной группе с командами Австралии, Дании и Туниса.

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