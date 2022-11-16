Экс-игрок «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилл завершил карьеру

Бывший футболист «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилл объявил о завершении профессиональной карьеры в 36 лет.



«Футбол — игра, которая принесла мне массу удовольствия и успех. И в момент, когда я решил повесить бутсы на гвоздь, я могу с уверенностью сказать, что отдал футболу всё, что у меня было.



Я достиг того, о чём мечтал. Начиная с потрясающих высот – победы в Лиге чемпионов и Премьер-лиге – заканчивая выпавшей мне честью быть капитаном сборной и «Челси» в команде, выигравшей Кубок Англии. Эти воспоминания со мной навсегда. У меня появилось множество друзей в футбольном мире, и за это я хочу поблагодарить своих партнёров по команде, тренеров и тех невоспетых героев, что трудятся за кулисами.



Принять решение о завершении карьеры было нелегко. Я провёл 20 лет, тренируясь каждый день, чтобы достичь лучшей формы и помочь команде добиться успеха. Но после долгих размышлений я чувствую, что пришло время перейти к следующему этапу карьеры», — написал Кэхилл на своей странице в соцсетях.

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