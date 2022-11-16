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Бразилия, Аргентина и Франция — главные фавориты ЧМ-2022 по версии Opta

Бразилия, Аргентина и Франция — главные фавориты ЧМ-2022 по версии Opta
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Журналист Opta опубликовал в своей колонке BBC прогноз на ЧМ-2022, основанный на исследовании искусственного интеллекта.

Так, по мнению суперкомпьютера, главным фаворитом чемпионата мира в Катаре является сборная Бразилии, её шанс на победу оценивается в 15,8%. На втором месте в списке фаворитов располагается сборная Аргентины (12,6%). Замыкает тройку Франция (12,2%). Главный аутсайдер предстоящего мундиаля — национальная команда Сербии.

Фото: Opta, BBC

Напомним, 20 ноября стартует чемпионат мира по футболу – 2022, который пройдёт в Катаре. В групповом этапе 32 команды разбиты на восемь групп (А, В, С, D, Е, F, G, H) по четыре команды. Первые и вторые команды каждой группы выйдут в 1/8 финала турнира. Финальный матч пройдёт 18 декабря.

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