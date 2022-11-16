От ЧМ-1986 до ЧМ-2022. Как проходили чемпионаты мира по футболу в видеоиграх

Чемпионат мира по футболу — большое событие не только в реальном мире, но и в виртуальном. Сотни тысяч человек не просто следят за главным спортивным турниром на Земле, но и играют в него: рассказывают свою версию событий и становятся виртуальными чемпионами мира.

Мы вспомнили самые популярные игры в честь Кубка мира: от ЧМ-1986 в Мексике до ЧМ-2022 в Катаре, который стартует уже совсем скоро.

Зарождение

World Cup Carnival 1986

Чемпионат мира по футболу всегда был двигателем прогресса для разработчиков спортивных симуляторов. Пожалуй, первой большой игрой в жанре стала World Cup Carnival 1986 от английского издательства U.S. Gold, которая вышла прямо к ЧМ-1986 в Мексике.

Конечно, графика сегодня уже не впечатляет, но 36 лет назад геймеры не могли поверить своим глазам: на экране бегают управляемые футболисты и пинают мяч!

World Cup Carnival 1986 Фото: U.S. Gold

В World Cup Carnival 1986 на компьютере ZX Spectrum были все 24 сборные, которые разыгрывали Кубок мира прямо с четвертьфинала. О какой-либо глубине и речи не шло: футболисты отличались между собой разве что цветом формы. Но начало было положено.

World Cup Soccer: Italia '90

В 1990 году компания Virgin Mastertronic (отличное название!) выпустила World Cup Soccer: Italia '90 — футсим, посвящённый ЧМ-1990 в Италии. И прогресс за четыре года был очевиден: футболисты стали куда более детализированными, а мяч наконец сделали круглым.

Геймплейно игра приблизилась к настоящему футболу: для победы нужно было не просто бежать к воротам противника сломя голову, но и пасоваться с партнёрами по команде.

World Cup Soccer: Italia '90 и сейчас выглядит вполне достойно Фото: Virgin Mastertronic

Интересным нововведением стала механика удара по воротам: после сближения со штрафной площадью игра меняла камеру с высоты птичьего полёта на третье лицо. После этого футболисту нужно было нанести точный и мощный удар — сделать это нужно было так, чтобы вратарь не смог отбить мяч.

Вот так выглядели удары в штрафной площади Фото: Virgin Mastertronic

У всей этой красоты была огромная ложка дёгтя: недостаток лицензий. Можно было сыграть всего лишь за одну из четырёх сборных: Англию, Бельгию, Италию или Испанию. А сам праздник чемпионата мира совсем не ощущался, ведь у сборных не было ни настоящих игроков, ни форм, ни уж тем более лиц.

Кроме того, Кубок мира в игре практически не упоминался: создавалось ощущение, что в названии он был указан лишь с маркетинговой точки зрения. Впрочем, игра всё равно очень нравилась любителям футбола, и они проводили в футсиме десятки часов.

World Cup USA '94

Уже упомянутое ранее издательство U.S. Gold решило выпустить свой главный спортивный симулятор — и справилось с задачей. World Cup USA '94 можно по праву назвать одной из лучших футбольных игр 90-х. Сами посудите: технологичная графика, разнообразный геймплей и потрясающий для того времени звук. Наконец-то на фоне появились песни болельщиков, а удары по мячу сопровождаются звонким «бумом».

Радовали и геймплейные мелочи: появились какой-никакой дриблинг, адекватное исполнение штрафных ударов и пенальти. Но больше всего изменений претерпели голкиперы — они стали куда более грозной силой для нападающих. За них даже можно было поиграть — например, сделать сейв или вовремя выйти из ворот.

Кроме того, у игроков впервые появились характеристики: скорость, дриблинг и удар, поэтому игровой процесс стал куда разнообразнее. Не забыли разработчики и о тактиках — их можно было переключать прямо во время матча. Что касается команд, то в World Cup USA '94 были все 24 участника ЧМ-1994, а также восемь сборных, которые не смогли отобраться на турнир.

World Cup USA '94 Фото: U.S. Gold

World Cup 98 (FIFA)

Настоящую революцию в мире виртуальных чемпионатов мира привнесла знакомая всем Electronic Arts. Впервые в истории ЧМ можно было отыграть в 3D с настоящими футболистами и лицензированными формами. Более того — матч теперь обсуждают настоящие комментаторы!

В World Cup 98 наконец можно было исполнить свою мечту и привести одного из 40 участников к победе на ЧМ-1998. Геймплей радовал своей отзывчивостью и аутентичностью. По итогам Кубка мира игрокам выдавали награды за лучшего вратаря, игрока и бомбардира. Ещё никогда виртуальный чемпионат мира не был настолько реалистичным.

Зинедин Зидан празднует гол в World Cup 98 Фото: Electronic Arts

International Superstar Soccer Pro 98 (Pro Evolution Soccer)

Примерно в это же время на футбольном поприще появился другой гигант — Konami выпустила собственную версию ЧМ-1998. Уже тогда в International Superstar Soccer Pro 98 проглядывались более крутая графика и глубокий геймплей по сравнению с конкурентами, а сам чемпионат мира можно было смоделировать прямо с отборочных игр.

У футбольного симулятора при всей его проработке и аутентичных формах была одна извечная проблема: недостаток лицензий. Во многих клубах и сборных играли не настоящие игроки, а футболисты с очень похожими фамилиями и комплекциями. Тут некий Ронарид вместо Роналдо, Сафу вместо Кафу и Зареззи вместо Занетти, а также множество других забавных фамилий. Подобная проблема сохранится и далее, когда серия превратится в Pro Evolution Soccer.

Да, нелицензионные стадионы, имена футболистов и странный интерфейс сбивали с толку, но игровой процесс захватывал не на шутку, поэтому фанаты довольно быстро смирились с недостатками и «рубились» в International Superstar Soccer Pro 98 часами напролёт.

Празднования в Soccer Pro 98 были не самыми разнообразными Фото: Konami

FIFA World Cup 2002

Виртуальный ЧМ-2002 в Японии и Корее от EA стал логичным развитием World Cup 98 и следующих частей FIFA. Канадцы продолжили улучшать механики игры и погружать геймеров в атмосферу футбольного праздника. Главным нововведением FIFA World Cup 2002 стал полностью оригинальный саундтрек в исполнении ванкуверского симфонического оркестра.

Что касается самого ЧМ-2002, то его можно было провести за одну из 40 полностью лицензированных сборных: 32 из них отобрались на турнир, остальные восемь не прошли отбор.

А ещё в World Cup 2002 были шикарные повторы Фото: Electronic Arts

FIFA World Cup: Germany 2006

Основной фишкой виртуального ЧМ-2006 от EA Sports стало невероятное разнообразие. В игре было представлено целых 127 сборных: от Алжира и Камеруна до Швейцарии и Уэльса. Каждую из команд можно было провести от отборочных матчей прямиком к финалу чемпионата мира.

Важным нововведением стал и рейтинговый онлайн-режим. Пользователи могли играть друг против друга и зарабатывать специальную валюту, с помощью которой можно было открывать различную атрибутику прошлых чемпионатов мира по футболу. Лучшие из лучших попадали в таблицу лидеров — это была отличная мотивация для геймеров по всему миру.

FIFA World Cup: Germany 2006 ощущалась именно как полноценная игра с разными режимами, а не типичный симулятор Кубка мира.

Геймплей в World Cup: Germany 2006 полностью повторял FIFA 06 Фото: EA Sports

Современность

FIFA World Cup 2010

С выходом виртуального ЧМ-2010 разработчики из EA Sports решили пуститься во все тяжкие и добавили 199 лицензированных сборных. Играть матчи можно было как на привычных стадионах, так и на одной из десяти арен ЧМ в Южной Африке. Пожалуй, единственным минусом (или плюсом?) для атмосферы футбольного праздника стало отсутствие вувузел — тех самых рожков, которые гудели на ЧМ-2010.

В World Cup 2010 авторы улучшили игровой процесс FIFA 10 — футболисты уставали куда сильнее, чем прежде, из-за выматывающих поединков и небольших перерывов между матчами. Они даже могли получить травму на тренировках — прямо как в реальной жизни.

Как и на прошлом виртуальном ЧМ, в World Cup 2010 был режим со сценариями прошлых Кубков мира. Геймер мог взять, например, сборную Франции на ЧМ-2006 и обыграть итальянцев. Всего в игре было 55 подобных сценариев.

FIFA World Cup 2010 Фото: EA Sports

FIFA World Cup 2014

World Cup 2014 можно назвать лучшей симуляцией виртуального чемпионата мира в истории. EA по-настоящему постаралась и добавила 204 сборные с 14 аренами — и всё полностью лицензированное. Пользователи могли сыграть во множество режимов: от «Пути в Рио-де-Жанейро» с квалификациями и финальной стадией до онлайн-соревнований и сценариев прошлых ЧМ.

Чтобы усилить атмосферу до предела, авторы добавили даже настоящих тренеров, которые что-то кричат игрокам и эмоционально реагируют на моменты в матче! А победитель получал заветный Кубок мира от самого Йозефа Блаттера — тогдашнего президента ФИФА.

Однако без ложки дёгтя не обошлось: разработчики выпустили FIFA World Cup 2014 только на PS3 и Xbox 360, полностью проигнорировав ПК, PS4 и Xbox One. Одно из самых странных решений в истории EA, ведь футбол должен объединять, а не возводить стены между игроками разных платформ.

FIFA World Cup 2014 Фото: EA Sports

FIFA World Cup 2018

С ЧМ-2018 канадцы из EA Sports полностью отказались от выпуска отдельных игр под Кубок мира. Вместо этого разработчики выпустили большой патч для FIFA 19, который добавил в игру все 32 сборные и 12 стадионов.

К сожалению для многих поклонников футбола, почти весь ивент пришёлся на режим Ultimate Team. Именно там EA Sports предлагала собрать состав мечты из участников ЧМ-2018 и завоевать Кубок мира. Да, пользователи могли организовать собственный ЧМ в «Турнирах», но той самой атмосферы уже не было.

При этом разработчики сделали всё возможное, чтобы угодить фанатам Ultimate Team. Специально под ЧМ-2018 в нём переработали систему сыгранности и ввели отдельный мини-режим FUT-Драфт, состоящий полностью из участников чемпионата. При этом карточки футболистов улучшались в зависимости от выступлений на реальном чемпионате мира.

Франция с Кубком мира на виртуальном ЧМ-2018 Фото: EA Sports

FIFA World Cup 2022

В этом году EA Sports решила вернуться к корням и сделать упор на атмосферу турнира. В FIFA 23 можно не только провести собственный ЧМ-2022, но и буквально переписать его с помощью режима World Cup: Live.

В нём можно переиграть отдельный матч с чемпионата мира как с другом, так и против него, или перенести успехи команды FIFA на турнир и «написать собственную историю». Что это значит, узнаем уже 20 ноября, когда режим запустится на полную мощность.

Пользователи могут завоевать Кубок мира и в онлайне через режим «Сетевой турнир». Для этого необходимо пройти через серию матчей в формате плей-офф против других игроков. За победу вручают виртуальный Кубок мира и вносят достижение в статистику пользователя.

Фанатов Ultimate Team порадовали сразу несколькими наборами карточек, приуроченных к ЧМ-2022. Это и «Герои» Marvel, и динамические версии игроков, которые улучшаются по мере продвижения по турниру. EA Sports также добавила различную атрибутику турнира, включая украшения стадионов, формы сборных и мячи с прошлых Кубков мира.

По версии FIFA 23 на ЧМ-2022 победит Аргентина Фото: EA Sports

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FIFA 23 станет последней игрой Electronic Arts, принимающей у себя мировой турнир под эгидой ФИФА. Со следующего года канадцы уходят в свободное плавание, так что виртуальные ЧЕ-2024 и ЧМ-2026 мы проведём уже в другой серии игр.

Будем надеяться, что Международная федерация футбола не ударит в грязь лицом и подарит столько же эмоций, сколько нам дарила EA Sports на протяжении последних 24 лет.