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Жерара Пике дисквалифицировали на четыре матча Примеры за оскорбление арбитра

Жерара Пике дисквалифицировали на четыре матча Примеры за оскорбление арбитра
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Комитет по проведению соревнований дисквалифицировал защитника «Барселоны» Жерара Пике на четыре матча испанской Примеры, сообщает Marca.

Решение было принято по итогам матча 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1). В этой встрече Пике оскорбил арбитра Хиля Мансано и был удалён в перерыве.

Напомним, Пике объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним матчем для защитника стала игра 13-го тура Примеры с «Альмерией» (2:0), а в заявку каталонского клуба на встречу с «Осасуной» Пике попал из-за вынужденных обстоятельств.

Ранее комитет отстранил на три матча Примеры польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского. Футболист получил вторую жёлтую карточку на 31-й минуте матча с «Осасуной» и показал рефери нелицеприятный жест.

«Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур

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