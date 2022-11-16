Жерара Пике дисквалифицировали на четыре матча Примеры за оскорбление арбитра

Комитет по проведению соревнований дисквалифицировал защитника «Барселоны» Жерара Пике на четыре матча испанской Примеры, сообщает Marca.



Решение было принято по итогам матча 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1). В этой встрече Пике оскорбил арбитра Хиля Мансано и был удалён в перерыве.



Напомним, Пике объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним матчем для защитника стала игра 13-го тура Примеры с «Альмерией» (2:0), а в заявку каталонского клуба на встречу с «Осасуной» Пике попал из-за вынужденных обстоятельств.



Ранее комитет отстранил на три матча Примеры польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского. Футболист получил вторую жёлтую карточку на 31-й минуте матча с «Осасуной» и показал рефери нелицеприятный жест.

«Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур

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