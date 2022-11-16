«Барселона» стала лучшей командой топ-5 лиг Европы по количеству пропущенных мячей

Проблемы в Лиге чемпионов не отразились на показателях «Барселоны» в испанской Ла Лиге. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, команда за 14 матчей чемпионата пропустила всего пять голов, что является лучшим показателем среди топ-5 европейских лиг.

Второе место по этому показателю принадлежит туринскому «Ювентусу» — подопечные Массимилиано Аллегри в 14 играх пропустили семь голов. На третьей позиции находится французский «ПСЖ», который в 15 играх Лиги 1 не сумел предотвратить взятие своих ворот девять раз.

Хорошие оборонительные показатели «Барселоны» во многом связаны с голкипером Марком-Андре тер Штегеном, который в 14 играх 11 раз оставлял свои ворота «на замке». Немецкий вратарь не сумел спасти свою команду от пропущенных мячей только в играх с «Реалом Сосьедад», «Осасуной» и мадридским «Реалом». Благодаря этому «Барселона» занимает первую строчку Ла Лиги, опережая «сливочных» на два очка.

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