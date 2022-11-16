«Здесь нет дурацкой русофобии». Посол России в Таджикистане обратился к игрокам сборной

Российский посол в Таджикистане Семён Григорьев перед тренировкой сборной России перед матчем с Таджикистаном обратился к команде.
«Ваш приезд для россиян, работающих в Таджикистане – это просто чудо. Наш футбол и наш спорт лишены международных площадок. Но здесь мы вас рады видеть. Это дружественная страна. Здесь любят Россию, русских и нет той дурацкой русофобии, которая есть в других бывших союзных республиках. Здесь Россию любят и в не меньшей степени любят футбол», — передаёт слова Григорьева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.
- 16 ноября 2022
-
18:35
-
18:33
-
18:21
-
18:13
-
18:12
-
18:07
-
17:59
-
17:40
-
17:34
-
17:30
-
17:29
-
17:27
-
17:23
-
17:22
-
17:20
-
17:20
-
17:16
-
17:16
-
17:12
-
17:04
-
17:02
-
17:00
-
16:58
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:44
-
16:33
-
16:19
-
16:18
-
16:17
-
16:09
-
16:05
-
16:02
-
15:50