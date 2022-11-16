«Здесь нет дурацкой русофобии». Посол России в Таджикистане обратился к игрокам сборной

Российский посол в Таджикистане Семён Григорьев перед тренировкой сборной России перед матчем с Таджикистаном обратился к команде.

«Ваш приезд для россиян, работающих в Таджикистане – это просто чудо. Наш футбол и наш спорт лишены международных площадок. Но здесь мы вас рады видеть. Это дружественная страна. Здесь любят Россию, русских и нет той дурацкой русофобии, которая есть в других бывших союзных республиках. Здесь Россию любят и в не меньшей степени любят футбол», — передаёт слова Григорьева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.