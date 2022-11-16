Варан: интервью Роналду повлияло на настроение в команде. К нам обращено много негатива
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан оценил скандальное интервью своего одноклубника нападающего Криштиану Роналду, в котором португалец заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.
«Безусловно, интервью Роналду повлияло на настроение в команде. Мы следим за всем происходящим. Наша задача — успокоиться и не вмешиваться во внутренние разбирательства Роналду с клубом. На нас в последнее время обращено много негативного внимания. Криштиану — звезда, мы стараемся устаканить ситуацию в клубе. Сейчас я лишь желаю всего наилучшего моей команде и хочу разобраться в непростом моменте», — цитирует Варана Europe 1.
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