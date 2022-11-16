«Волга» вышла в плей-офф Пути РПЛ. Команда занимает последнее место в Первой лиге

Сегодня, 16 ноября, состоялся матч 1/8 финала Кубка России между краснодарской «Кубанью» и ульяновской «Волгой». Команды играли на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте счёт в игре открыл полузащитник волжан Денис Рахманов. Спустя 10 минут Даниил Арсентьев укрепил преимущество ульяновского клуба. На 71-й минуте Нури Абдоков сократил отставание в счёте, больше команда хозяев не смогла поразить ворота соперников.

Таким образом, «Волга» пробилась в раунд плей-офф Кубка России, где сыграет с командой из РПЛ, а «Кубань» завершила выступления в нынешнем розыгрыше турнира. Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».