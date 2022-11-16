Дешам: ни Мбаппе, ни Бензема не хотят быть главными в сборной
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, смогут ли в команде играть одновременно Карим Бензема и Килиан Мбаппе.
«Мбаппе и Бензема — атакующие игроки, которые обладают высокими спортивными качествами. Никто из них не хочет быть главным в команде. Они оба должны быть лидерами и создавать преимущество. Они знают, что высшая ценность — это команда», – цитирует Дешама Onze Mondial.
Сборная Франции с Бензема и Мбаппе сыграет в одной группе чемпионата мира с национальными командами Австралии, Дании и Туниса. Мундиаль в Катаре стартует уже в ближайшее воскресенье, 20 ноября. Ранее сообщалось, что Карим досрочно покинул тренировку национальной команды.
Дети Луки Диня отпраздновали непопадание защитника в сборную:
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