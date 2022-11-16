«Люди важнее чемпионата мира». «Шальке-04» объявил о бойкоте освещения ЧМ-2022 в Катаре

Гельзенкирхенский «Шальке-04» на официальном сайте объявил, что отказывается освещать события чемпионата мира 2022 года, кроме матчей с участием защитника клуба Майи Йосиды.
Отмечается, что немецкий клуб решить игнорировать чемпионат мира, в частности, из-за ущемления прав человека в Катаре. Клуб во время турнира будет освещать в своих соцсетях информацию о различных социальных проблемах.
«Награждение Катара проведением ЧМ в 2010 году — историческая футбольная ошибка. Мы солидарны с людьми, находящимися в угнетённом положении в Катаре. «Шальке» использует свободное время, чтобы осветить более важные темы, заслуживающие внимания, – мы примем участие в акции против насилия в отношении женщин, будем уделять больше времени женскому и детско-юношескому футболу. Люди важнее чемпионата мира», — говорится в заявлении.
Шествие странных фанатов в Катаре:
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