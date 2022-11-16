Роналду: я называл Рангника боссом, но в глубине своей души не считал его тренером
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, как отнёсся к назначению Ральфа Рангника на пост главного тренера манкунианцев.
«Конечно, я с уважением принял решение о его назначении, мы должны были называть его боссом, потому что он взял на себя эту работу, несмотря ни на что. Всех тренеров, которые были у меня в карьере, я называю боссами, потому что, если они берут на себя эту работу, мы должны называть их так.
Но в глубине своей души я никогда не считал его боссом, потому что я видел некоторые моменты, с которыми был не согласен», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги португалец принял участие в 10 матчах. В них он отметился одним голом.
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