Роналду: я называл Рангника боссом, но в глубине своей души не считал его тренером

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, как отнёсся к назначению Ральфа Рангника на пост главного тренера манкунианцев.

«Конечно, я с уважением принял решение о его назначении, мы должны были называть его боссом, потому что он взял на себя эту работу, несмотря ни на что. Всех тренеров, которые были у меня в карьере, я называю боссами, потому что, если они берут на себя эту работу, мы должны называть их так.



Но в глубине своей души я никогда не считал его боссом, потому что я видел некоторые моменты, с которыми был не согласен», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги португалец принял участие в 10 матчах. В них он отметился одним голом.