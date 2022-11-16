Роналду — о молодом поколении: я предпочитаю быть примером

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, как относится к молодому поколению.
«Они живут в другом времени – у них другая ментальность. Для них как будто всё проще, они не страдают. Но мы не можем их за это винить – это часть жизни, что новое поколение другое. У них в одно ухо влетает, в другое вылетает. Меня это не удивляет, но в то же время немного обидно, потому что, если у них перед глазами есть лучшие примеры, а они не копируют то, что делают эти примеры, для меня это немного странно.
Я помню, когда мне было 18, 19, 20 лет, я всегда стремился смотреть на лучших игроков в лице ван Нистелроя, Фердинанда, Роя Кина и Гиггза, вот почему я добился такого успеха и долголетия.
Я не из тех парней, которые любят давать советы, я, скорее, предпочитаю быть примером. Я бываю там каждое утро и делаю одно и то же. Я, наверное, первый, кто приходит, и последний, кто уходит. Думаю, детали говорят сами за себя», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги португалец принял участие в 10 матчах. В них он отметился одним голом.
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