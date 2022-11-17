«Я как аппетитный фрукт. Все хотят укусить меня». Роналду — о рекорде по подписчикам

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал рекордное количество подписчиков в одной из своих соцсетей.
«Я горжусь этим. Это очень много значит для меня. Это значит, что я нравлюсь людям. Почему я №1? Почему именно я? Иногда я спрашиваю себя об этом. Думаю, что хорошая внешность этому тоже помогает. Также я харизматичен. Знаешь, Пирс, я как аппетитный фрукт. Все, как бы это сказать, хотят укусить меня. Какой именно фрукт? Наверное, клубника», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
37-летний португалец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в 10 встречах, в которых записал в свой актив один гол. Также на счету Роналду два гола и два ассиста в шести играх Лиги Европы. В составе сборной Португалии форвард сыграет на предстоящем чемпионате мира.
Разлад в Португалии? Это реакция Бруну на интервью Роналду?
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