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Что сказал Криштиану Роналду в скандальном интервью — полная версия, реакция «МЮ», будущее Роналду

Что ещё наговорил Криштиану Роналду? Новые откровения из скандального интервью! LIVE
Олег Лысенко
Криштиану Роналду
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Вечер громких заявлений.

О нашумевшем интервью Криштиану Роналду британскому журналисту Пирсу Моргану, кажется, слышали все. Фрагменты эмоционального выступления возрастной звезды «МЮ» и сборной Португалии разлетелись по интернету и спровоцировали мощный скандал в «МЮ» и серьёзный раскол в болельщицком сообществе. Самое интересное, что полной версии резонансной беседы ещё не слышал никто — ну, кроме непосредственных участников и помощников Моргана. Сегодня в 23:00 по Москве на TalkTV выйдет первая часть интервью того самого интервью Криштиану. Смотрим вместе и фиксируем всё самое интересное и важное в режиме онлайн. Наверняка будут ещё резкие слова и громкие заявления. Так что заваривайте чай/кофе и оставайтесь с нами!

Криштиану Роналду и Пирс Морган

Криштиану Роналду и Пирс Морган

Live Олег Лысенко

Роналду о «МЮ»

«Когда я подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», я думал, что всё изменилось, потому что прошло 13 лет… Вернувшись, я полагал, что всё будет по-другому, и был удивлен, потому что всё оказалось по-прежнему».

23:11 Олег Лысенко

Роналду о ЧМ-2022

«Честно говоря, выступать за чемпионате мира — это самое тяжёлое. Я мечтаю об этом и знаю, что это будет очень сложно. Но мечтать можно, и я мечтаю об этом всё время».

23:08 Олег Лысенко

Роналду о «Ман Сити»

«Я был очень близок к «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола сказал, что они очень старались заполучить меня. Но моя история и сэр Алекс Фергюсон повлияли на мой выбор. Сердце подсказывало мне, что я не могу присоединиться к ним. Я не жалею об этом».
23:07 Олег Лысенко

Морган: «Зачем ты даешь это интервью?»

Криштиану Роналду: «Потому что думаю, что пришло время кое-что сказать».

23:06 Олег Лысенко

Началось!

23:00 Олег Лысенко

🤔 Интересно, руководство, тренеры и игроки «МЮ» тоже уселись перед мониторами в ожидании полной версии интервью пока ещё одноклубника Роналду?

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