Что ещё наговорил Криштиану Роналду? Новые откровения из скандального интервью! LIVE

О нашумевшем интервью Криштиану Роналду британскому журналисту Пирсу Моргану, кажется, слышали все. Фрагменты эмоционального выступления возрастной звезды «МЮ» и сборной Португалии разлетелись по интернету и спровоцировали мощный скандал в «МЮ» и серьёзный раскол в болельщицком сообществе. Самое интересное, что полной версии резонансной беседы ещё не слышал никто — ну, кроме непосредственных участников и помощников Моргана. Сегодня в 23:00 по Москве на TalkTV выйдет первая часть интервью того самого интервью Криштиану. Смотрим вместе и фиксируем всё самое интересное и важное в режиме онлайн. Наверняка будут ещё резкие слова и громкие заявления. Так что заваривайте чай/кофе и оставайтесь с нами!

Криштиану Роналду и Пирс Морган