Неймар назвал команды, способные выйти в финал чемпионата мира по футболу

Бразильский нападающий Неймар обозначил фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу, а также назвал лучших, по ему мнению, игроков сборной Англии.
«Чемпионат мира полон сюрпризов. Появляются команды, которые неожиданно добиваются больших успехов в соревнованиях, даже если многие в них не верят. Но я считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Думаю, что эта четвёрка вместе с Бразилией вполне способна выйти в финал.
О, и да, я забыл об Англии, но очевидно, что у них есть шанс! Мне очень нравятся Гарри Кейн и Джейдон Санчо. Это два невероятных игрока, и я испытываю к ним особую любовь, потому что мне нравятся футболисты со своими индивидуальными качествами», — приводит слова Неймара издание The Telegraph.
Стоит отметить, что Джейдон Санчо не был включён в финальную заявку сборной Англии на чемпионат мира.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча:
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