Ролан Гусев назвал лучшего футболиста и лучшего наставника первой половины сезона РПЛ

Наставник молодёжной команды ЦСКА Ролан Гусев назвал лучшего тренера и игрока первой части сезона чемпионата России по футболу. На данный момент РПЛ взяла паузу.

«Лучший тренер – Владимир Федотов, потому что он дал результат в «Сочи» и быстро сумел перестроиться в новой команде. Сразу была видна структура игры и тренерская рука. Федотов – это человек, который даёт в каждой команде результат и показывает хороший футбол», – цитирует Гусева Metaratings.ru.

Также Гусев заявил, что лучшим игроком по итогам первой части сезона является игрок столичного клуба Хорхе Карраскаль.

«Все атаки проводились через него. Он участвовал и в обороне, и в атаке, действовал эффективно. Забивал, отдавал передачи и постоянно нагнетал. Поэтому я считаю, что он самый яркий игрок первой половины чемпионата», – отметил Гусев.

После 17 туров армейцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице отечественного чемпионата. В активе подопечных Владимира Федотов 29 баллов. Карраскаль провёл 16 игр в РПЛ, забил к них девять голов и отдал пять ассистов.