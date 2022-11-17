Широков — о ситуации с Чистяковым: большой респект ребятам, что отстояли

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о ситуации с отстранением защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова от основного состава.

«Геннадий Сергеевич (Орлов), как и в наше время, хватанул лишнего. Большое уважение ребятам, что Диму поддержали. Мало представляю, что из «Зенита» кто-то хочет пойти в команду ниже уровнем, при всём уважении к «Ахмату». Большой респект как россиянам команды, так и иностранцам, что отстояли.



Резкая реакция клуба? Одно на другое нашло: проиграла Кубок женская команда, да ещё у себя дома при установлении зрительского рекорда. На следующий день проиграла мужская команда, которая грезила проходом чемпионата без поражений. Эмоциональный срыв. Что касается ошибки Чистякова, то это обычная ошибка игрока. Кто после этой ошибки позволял забивать? Исправьте ошибку партнёра, ничего страшного ведь не произошло», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ахмат» (1:2) генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев публично раскритиковал игру и поведение Чистякова, отстранив игрока от тренировок с основным составом. Позднее защитник вернулся в команду.