Магкеев прокомментировал назначение Галактионова главным тренером «Локо»

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал назначение российского специалиста Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«Конечно, мы ждём Михаила Михайловича. Я лично работал с ним в молодёжной сборной, знаю, на что способен этот тренер. Поэтому мы думаем, что при его помощи, поддержке со стороны клуба мы преодолеем эту ситуацию.

Первостепенно, он ставит современный футбол. Он пытается раскрепостить ребят, пытается внушить им, что не нужно бояться ошибаться, нужно рисковать. Этот задор, который он даёт до игры, он присутствует на игре. Когда ты играешь на эмоциях, всегда приятно, у тебя больше получается», — сказал Станислав Магкеев в эфире телеканала «Россия 24».

«Локомотив» завершил первую часть сезона Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков после 17 проведённых матчей.