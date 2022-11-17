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«Он на одном вайбе с командой». Магкеев — о Карпине

«Он на одном вайбе с командой». Магкеев — о Карпине
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Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Он на одном вайбе с командой. Он ведёт себя больше не как тренер, а как старший товарищ. Он раскрепощает игроков от боязни ошибок. Если ты ошибаешься, то ничего страшного. Главное, чтобы ты выполнял установку. Я думаю, что первостепенно даёт команде веру в себя.

Не нужно забывать, что мы обычные люди. Когда у нас какие-то проблемы не на футбольном поле, а может, в семье, тренер как психолог может это чувствовать и помогать команде. Так же и на футбольном поле, когда большая игра, давление, он даст тебе советы. Ты чётко знаешь план, каждый знает, что делать, куда бежать. Когда ты видишь, что это работает, то начинаешь верить в себя. В футболе эмоции и психологическое состояние очень важны», — сказал Станислав Магкеев в эфире телеканала «Россия 24».

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