«Он на одном вайбе с командой». Магкеев — о Карпине

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Он на одном вайбе с командой. Он ведёт себя больше не как тренер, а как старший товарищ. Он раскрепощает игроков от боязни ошибок. Если ты ошибаешься, то ничего страшного. Главное, чтобы ты выполнял установку. Я думаю, что первостепенно даёт команде веру в себя.
Не нужно забывать, что мы обычные люди. Когда у нас какие-то проблемы не на футбольном поле, а может, в семье, тренер как психолог может это чувствовать и помогать команде. Так же и на футбольном поле, когда большая игра, давление, он даст тебе советы. Ты чётко знаешь план, каждый знает, что делать, куда бежать. Когда ты видишь, что это работает, то начинаешь верить в себя. В футболе эмоции и психологическое состояние очень важны», — сказал Станислав Магкеев в эфире телеканала «Россия 24».
- 17 ноября 2022
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