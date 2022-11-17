«Надо показать всему миру, что нас не сломать». Баринов — о мотивации в сборной России

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о мотивации в матче с Таджикистаном. Встреча пройдёт сегодня, 17 ноября. Начало матча — в 18:00 мск.

«Мотивация не пропадает. В такой ситуации, которая сейчас происходит, она точно не пропадёт. Потому что надо показать всему миру, что нас не сломать.



Для меня — так. Только мне одно непонятно: у нас в России сейчас есть топ-поля, суперстадионы. Приезжайте к нам! Почему нельзя сыграть у нас в замечательных условиях? Со зрителями на трибунах по 60 тысяч. Даже на Таджикистан соберётся тысяч 50, по-любому. В Москве, Питере, Калининграде — любом нашем городе с новым, хорошим стадионом.



Может, боятся ехать? А почему боятся? Они же всё равно с нами играют. Для них, наоборот, было бы здорово приехать, показать своим ребятам, что такое играть в атмосфере с 50 тысячами болельщиков. Для меня вот это непонятно», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

20 ноября сборная России проведёт второй матч тренировочного сбора. Команда Карпина сыграет с Узбекистаном.