Шомуродов: советы Карпина помогли мне адаптироваться в Европе. Он мог бы работать в Италии

Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов заявил, что главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин мог бы тренировать клуб Серии A.
«Ожидания от матча с Россией? Не могу ничего такого сказать, потому что мы ни разу до этого не играли с ними. Жду, что будет интересный матч.
Главное воспоминание о Карпине? Могу сказать одно: в Европе, как я начал играть, много его советов помогали мне привыкнуть. В плане профессионализма он мне очень помогал в «Ростове», через его советы в Европе мне было легче. Мы работали очень много по тактике в «Ростове», поэтому да, Карпин мог бы работать в Серии А», — приводит слова Шомуродова «Матч ТВ».
Напомним, Шомуродов выступал в «Ростове» Валерия Карпина с 2017 по 2020 год, после чего перешёл в итальянский «Дженоа», из которого позднее перебрался в «Рому».
Сборная России сыграет товарищеский матч с Узбекистаном 20 ноября.
- 17 ноября 2022
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