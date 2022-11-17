Журналист Daily Mail: «Ман Сити» сам отказался от трансфера Роналду летом 2021 года

Журналиста Daily Mail Майк Киган поделился подробностями несостоявшегося перехода португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».



По его информации, решение об отказе от трансфера принял именно сам клуб, а не футболист. В «Сити» были удивлены, узнав, что Роналду заявил в интервью, что отказал «горожанам» и сделал выбор в пользу «Юнайтед» после разговора с сэром Алексом Фергюсоном. Отмечается, что в «Сити» не хотели, чтобы в раздевалке появился отвлекающий фактор в лице Роналду.



Напомним, 37-летний португалец перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. Ранее он выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду: