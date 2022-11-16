Роналду: буду нечестен, если скажу, что «Манчестер Сити» не был близок меня подписать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что «Манчестер Сити» пытался подписать его летом 2021 года, однако форвард принял решение перейти в стан «красных дьяволов».

«Честно, я был близок к переходу в «Сити». Гвардиола две недели назад сказал, что они очень старались меня заполучить. Но вы знаете мою историю с «Манчестер Юнайтед»: принадлежность твоего сердца, то, что я сделал раньше, решило многое. Моё сердце громко в тот момент дало понять, какое решение мне нужно принять.

Это был ключевой момент. Но я буду нечестен, если скажу, что «Сити» не был близок меня подписать. Я принял решение и не жалел о нём», — сказал Роналду в своём интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.

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