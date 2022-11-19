Форвард «Манчестер Юнайтед» Эланга: моё мнение о Роналду после интервью не изменилось

20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга отреагировал на критику молодых игроков со стороны форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду, а также рассказал о влиянии португальца на него.



«Криштиану говорил о молодых игроках в целом. Мы — новое поколение. Я сосредоточен на 100% на том, что делаю, но я также могу понять, о чём он говорит. Технологии постоянно развиваются. Молодым футболистам довольного легко отвлекаться и терять концентрацию. В таких условиях сложно сосредоточиться. У всех есть смартфоны, у всех есть друзья и знакомые в других уголках мира, с которыми они поддерживают связь. Я пытаюсь отключаться. Но всем всегда любопытно, что происходит. Моя семья чуть ли не худшая в этом плане — они постоянно пишут, звонят.



Что касается моих взаимоотношений с Роналду, он оказал огромное влияние на меня. Он помог мне не только на поле, но и за его пределами. Он вдохновляет всех молодых игроков клуба. Моё мнение о Криштиану после интервью не изменилось. Когда мы вместе, он прежний. Для меня он по-прежнему тот самый Криштиану Роналду», — приводит слова форварда Aftonbladet.

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