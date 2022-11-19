Тренер «Сочи» Точилин: Бердыев возглавит клуб? У нас такой информации нет

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин отреагировал на информацию, что Курбан Бердыев может возглавить клуб.



«Бердыев возглавит «Сочи»? У нас такой информации нет. Спрашивайте у тех, кто это пишет. Слышу подобное только от тех, кто мне звонит. Только от вас и слышу эту информацию», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

70-летний Бердыев последний раз работал в российском чемпионате в 2019 году, когда второй раз в карьере возглавлял «Рубин». Во главе казанской команды специалист дважды становился чемпионом России, также два раза выигрывал Суперкубок страны и один раз одержал победу в Кубке.



С июня 2022 года Бердыев работал в иранском футбольном клубе «Трактор».