Джикия и Караваев приступили к тренировке сборной России в общей группе
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Защитники сборной России Георгий Джикия и Вячеслав Караваев начали тренировку в Узбекистане в общей группе команды. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Футболисты не тренировались перед матчем с Таджикистаном и пропустили встречу. Игра прошла 17 ноября. Матч на Центральном республиканском стадионе в Душанбе (Таджикистан) завершился вничью со счётом 0:0.
Завтра, 20 ноября, сборная России проведёт второй товарищеский матч на сборе. Соперником выступит команда Узбекистана. Встреча состоится на стадионе «Пахтакор» в Такшкенте (Узбекистан). Начало матча — в 15:00 мск. Главный судья — Данияр Сахи (Казахстан). Ранее сборная Узбекистана обыграла команду Казахстана со счётом 2:0.
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