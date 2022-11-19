Джикия и Караваев приступили к тренировке сборной России в общей группе

Защитники сборной России Георгий Джикия и Вячеслав Караваев начали тренировку в Узбекистане в общей группе команды. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Футболисты не тренировались перед матчем с Таджикистаном и пропустили встречу. Игра прошла 17 ноября. Матч на Центральном республиканском стадионе в Душанбе (Таджикистан) завершился вничью со счётом 0:0.

Завтра, 20 ноября, сборная России проведёт второй товарищеский матч на сборе. Соперником выступит команда Узбекистана. Встреча состоится на стадионе «Пахтакор» в Такшкенте (Узбекистан). Начало матча — в 15:00 мск. Главный судья — Данияр Сахи (Казахстан). Ранее сборная Узбекистана обыграла команду Казахстана со счётом 2:0.